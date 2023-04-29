Пожар на нефтебазе в Севастополе ликвидировали

Пожар на нефтебазе в Севастополе полностью ликвидирован. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Начальник главного управления МЧС по Севастополю генерал-майор Алексей Анатольевич Рохлин только что доложил, что пожар полностью ликвидирован», — написал он.

Губернатор добавил, что на месте остается дежурный расчет. Он также поблагодарил севастопольских пожарных за профессиональную работу.

О горении резервуара с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте стало известно ранее в этот день. Предположительно, возгорание произошло после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с беспилотника.

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