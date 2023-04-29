Корреспондент «Известий» показал кадры тушения пожара на нефтебазе в Севастополе

Пламя, охватившее нефтебазу в микрорайоне Казачья бухта в Севастополе, уменьшилось, пожарные продолжают прибывать. Об этом в субботу, 29 апреля, с места событий передает корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

В настоящее время пожарные обливают остальные емкости водой и специальными растворами, чтобы не допустить распространение огня.

В то же время губернатор Севастополя Михаил Развожаев уже заявил, что пожар локализован. «Те четыре цистерны, по которым были нанесены удары, они практически уже догорели», — сообщил он журналистам. По его словам, полностью пожар должны потушить в 18 часам.

О горении резервуара с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте стало известно ранее в этот день. Предположительно, возгорание произошло после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с беспилотника. Площадь пожара составляла около 1 тыс. кв. м.

В тушении задействованы 60 спасателей, ожидается прибытие пожарного поезда.

Губернатор Развожаев заверил, что пожар на нефтебазе не скажется на снабжении города топливом. Он добавил, что Роспотребнадзор уже начал проводить замеры предельно допустимой концентрации (ПДК) в Казачьей бухте.

В пресс-службе губернатора также уточняли, что пожар произошел в отдалении от гражданских объектов, возгорание не угрожает жилым домам.

Одна из местных жительниц рассказала корреспонденту Аксенову, что перед возгоранием резервуара был слышен сильный взрыв.