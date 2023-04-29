В Севастополе заявили об отсутствии угрозы жилым домам из-за пожара

Возгорание резервуара с топливом в Севастополе не угрожает жилым домам. Об этом 29 апреля сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора города.

Отмечается, что пожар произошел на территории порта, которая находится в отдалении от гражданских объектов.

Ранее в этот день губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе загорелся резервуар с топливом в Казачьей бухте. По предварительным данным, пожар произошел в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Площадь пожара составляет около 1 тыс. кв. м. О пострадавших не сообщалось. Жителей Севастополя призвали соблюдать спокойствие.