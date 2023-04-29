Очевидцы рассказали про взрыв перед пожаром в Севастополе

Перед возгоранием резервуара с топливом, которое произошло в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе, был слышен сильный взрыв. Об этом в субботу, 29 апреля, рассказала корреспонденту «Известий» Николаю Аксенову одна из местных жительниц.

«Где-то в четыре утра раздался взрыв. Взрыв был сильный. Не знаю, как у нас окна остались на местах. Выглянули на улицу и увидели, что случилось. Знакомые, которые в это время гуляли с собакой, рассказали, что видели, как в небе что-то летит, возможно, беспилотник», — сказала она.

По словам журналиста, сейчас пожарные работают над тем, чтобы не пускать распространение огня на другие емкости с горючим.

Ранее в этот день губернатор региона Михаил Развожаев, сообщил, что горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. Отмечалось, что, предположительно, возгорание произошло после украинской атаки с беспилотника. Площадь пожара составляла около 1 тыс. кв. м.

Развожаев указал, что горящий резервуар с топливом тушат 60 спасателей, помимо этого ожидается прибытие пожарного поезда.

В пресс-службе губернатора города также уточняли, что пожар произошел в отдалении от гражданских объектов, возгорание не угрожает жилым домам.