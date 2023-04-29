Развожаев заверил, что пожар на нефтебазе в Севастополе не приведет к дефициту топлива

Пожар на нефтебазе в микрорайоне Казачья бухта в Севастополе не скажется на снабжении города топливом. Об этом в субботу, 29 апреля, заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя. Эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что Роспотребнадзор уже начал проводить замеры предельно допустимой концентрации (ПДК) в Казачьей бухте. Результаты огласят позднее.

Развожаев назвал пожарных героями и отметил их быструю и слаженную работу. По его словам, горение сложное, но сотрудники службы справляются с задачей.

«Но работы еще на много часов», — уточнил губернатор.

О горении резервуара с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте Развожаев рассказал ранее в этот день. Предположительно, возгорание произошло после украинской атаки с беспилотника. Площадь пожара составляла около 1 тыс. кв. м.

Губернатор указал, что в тушении задействованы 60 спасателей, помимо этого ожидается прибытие пожарного поезда.

В пресс-службе Развожаева также уточняли, что пожар произошел в отдалении от гражданских объектов, возгорание не угрожает жилым домам.

Как рассказала корреспонденту «Известий» Николаю Аксенову одна из местных жительниц, перед возгоранием резервуара был слышен сильный взрыв. По словам журналиста, сейчас пожарные работают над тем, чтобы не пускать распространение огня на другие емкости с горючим.