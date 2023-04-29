Открытое горение на нефтебазе в Севастополе ликвидировано

Открытое горение на нефтебазе в Севастополе ликвидировали. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Открытое горение ликвидировано на площади 1 тыс. кв. м. Сейчас пожарные ведут проливку территории», — написал он в Telegram-канале.

Развожаев уточнил, что на месте работают свыше 150 человек и 50 единиц техники. К тушению были привлечены все силы МЧС по Севастополю, ресурсы Черноморского флота, добавил он. Кроме того, на место прибыли пожарные расчеты из Крыма и пожарный поезд Крымской железной дороги.

Губернатор отметил мужество и профессионализм пожарных при выполнении задач.

Ранее в этот день Развожаев сообщил, что пожар локализован, четыре цистерны, по которым были нанесены удары, практически догорели.

Также в субботу корреспондент «Известий» Николай Аксенов показал кадры тушения пожара на нефтебазе в Севастополе.

О горении резервуара с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте стало известно ранее в этот день. Предположительно, возгорание произошло после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с беспилотника.

Развожаев заверил, что пожар на нефтебазе не скажется на снабжении города топливом. Он добавил, что Роспотребнадзор уже начал проводить замеры предельно допустимой концентрации (ПДК) в Казачьей бухте.

В пресс-службе губернатора также уточняли, что пожар произошел в отдалении от гражданских объектов, возгорание не угрожает жилым домам.