На западе Крыма средства ПВО сбили украинский беспилотник

На западе Крыма силами противовоздушной обороны (ПВО) сбит беспилотник Вооруженных сил Украины, сообщил 12 мая глава республики Сергей Аксенов.

«Пострадавших и разрушений нет», — написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что ситуация находится под контролем.

Ранее, 3 мая, в Крыму российскими силами противовоздушной обороны были сбиты два ударных беспилотника.

Также, но в конце апреля, были сбиты два украинских дрона. Тогда Аксенов уточнял, что атака на полуостров велась параллельно с утренней атакой беспилотников на Севастополь.

В обоих случаях ни разрушений, ни пострадавших не было.