Аксенов сообщил о двух сбитых системами ПВО беспилотниках на севере Крыма
На севере Крыма система противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Ночью на севере Крыма штатно отработала ПВО по двум БПЛА, летевшим на малой высоте», — написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов также призвал граждан соблюдать спокойствие и доверять только проверенной информации.
Ранее, 15 июня, глава Крыма сообщил, что в республике системы ПВО за ночь и утро сбили шесть беспилотников, еще три заглушили и посадили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В некоторых домах выбило стекла.
До этого, 6 июня, Аксенов рассказал, что украинский БПЛА был заглушен средствами РЭБ и посажен в восточной части Крыма.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.