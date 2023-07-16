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Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников на Севастополь силами ПВО и флота

Развожаев: системы ПВО и флот отражают атаку беспилотников на Севастополь
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Фото: Соцсети
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморского флота отражают атаку беспилотников на Севастополь, о чем 16 июля сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Силы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы», — написал губернатор.

Также он добавил, что все службы города находятся в готовности, и попросил граждан сохранять спокойствие.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно посылают на территорию Крыма БПЛА. Так, одна из последних атак дронов была отбита 19 июня. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что на севере Крыма ПВО сбила два БПЛА.

15 июня глава Крыма сообщил, что в республике системы ПВО за ночь и утро сбили шесть беспилотников, еще три заглушили и посадили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В некоторых домах выбило стекла.

Республика Крым присоединилась к России в 2014 году после референдума, на котором большая часть жителей полуострова проголосовала за воссоединение с Российской Федерацией. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

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