В МО рассказали об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА в районе Севастополя

Вооруженные силы (ВС) РФ пресекли попытку украинских войск совершить террористическую атаку семью беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в районе Севастополя, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщили 16 июля в Минобороны РФ.

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два украинских беспилотника над акваторией на большом удалении от береговой линии сбила. Еще пять БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они потерпели крушение, не достигнув целей, отметили в оборонном ведомстве.

Кроме того, два безэкипажных катера были уничтожены российскими силами в северной части Черного моря.

«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее в этот день глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Он добавил, что все службы города находятся в готовности. Позднее он уточнил, что никакие объекты как в городе, так и в акватории не пострадали, контроль воздушной обстановки продолжается.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно посылают на территорию Крыма беспилотники. Так, одна из последних атак дронов была отбита 19 июня. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что на севере региона ПВО сбила два БПЛА.

Республика Крым присоединилась к России в 2014 году после референдума, на котором большая часть жителей полуострова проголосовала за воссоединение с Российской Федерацией. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.