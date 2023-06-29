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Чиновники ЕС исключили присоединение Украины к союзу в ближайшее время

Le Monde: в ЕС считают, что вступление Киева и Кишинева в союз займет больше десяти лет
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Фото: Global Look Press/Zheng Huansong
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Чиновники Евросоюза (ЕС) заявили, что не ожидают расширения союза в ближайшие десять лет. Об этом в четверг, 29 июня, сообщило французское издание Le Monde.

«Не могу представить новое расширение [Евросоюза] в ближайшее десятилетие», — приводит издание слова европейского дипломата. Согласно тексту статьи, этот дипломат представляет одну из стран, выступающих за рациональный подход к расширению, как, например, Германия, Италия и Нидерланды.

По данным газеты, долгий процесс присоединения новых членов к ЕС связан с рисками в экономической и социальной сферах. По мнению опрошенных газетой чиновников, вступление в союз Украины может изменить структуру Евросоюза и нарушить политический баланс.

«Украинцы думают, что после окончания <конфликта> они станут частью ЕС. Никто не осмеливается сказать им: «Это не совсем так», — заключает высокопоставленный чиновник ЕС.

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Ранее, 25 июня, вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни отметил, что итальянские власти сделают всё, чтобы Украина стала членом Евросоюза ЕС, однако киевские власти для этого должны провести соответствующие реформы, чтобы страна соответствовала правилам сообщества. Говоря о том, поддерживает ли Рим вступление Киева в Североатлантический альянс, министр заявил о необходимости «постепенного пути».

22 июня министр иностранных дел Чехии Ян Липавский указал на то, что для Украины нет коротких путей вступления в Евросоюз. В ходе выступления на Европейском форуме Вахау в Австрии глава МИД Чехии отметил, что Украине еще многое предстоит сделать. Министр также отметил, что Киев готов провести необходимые преобразования.

За день до этого испанская газета El Pais со ссылкой на источники в ЕС сообщила, что Украина достигла некоторого прогресса в проведении реформ, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз, но ей нужно принять более системные меры и обеспечить их реальную работу.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Власти Украины в апреле того же года передали в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов.

В декабре 2022-го Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения рекомендаций Еврокомиссии для вступления страны в ЕС.

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