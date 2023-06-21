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В Брюсселе отметили достижение Киевом некоторого прогресса на пути к членству в ЕС

В Брюсселе отметили достижение Киевом некоторого прогресса на пути к членству в ЕС

El Pais: Украина достигала прогресса в реформах, но для членства в ЕС ей нужно принять более системные меры
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Zheng Huansong
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Украина достигала некоторого прогресса в проведении реформ, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз, но ей нужно принять более системные меры и обеспечить их реальную работу. Об этом в среду, 21 июня, сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на источники в ЕС.

«Исполнительная власть ЕС отмечает, что, хотя Украина достигла «некоторого прогресса», ей необходимо принять более «системные» меры и создать «послужной список» дел высокого уровня, чтобы подкрепить функционирование этих мер», — сообщил источник газеты в Евросоюзе, который знаком с отчетом по заявке Украины на членство в Евросоюзе.

Газета отмечает, что этот отчет должен дать Киеву представление о том, какие реформы еще необходимо провести в стране. Для действующих членов ЕС отчет станет сигналом, что деньги, потраченные на поддержку Киева, не были потрачены впустую.

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Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз представит отчет, в котором будет сообщено о выполнении Украиной двух из семи условий для начала переговоров о членстве в союзе. Уточняется, что ЕС предоставит отчет по заявке Украины на членство в объединении на этой неделе.

Ранее, 8 июня, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина сможет стать членом Европейского союза только после того, как будет соответствовать критериям приема в блок. Он добавил, что ЕС также должен выполнить ряд задач, которые бы позволили принять в объединение новых членов.

Также в этот день политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви заявил, что ЕС может принять политическое решение о вступлении Украины, но это будет принятие с рядом исключений, которое никому не принесет реальной пользы. При этом, предположил он, реальное вступление произойдет не ранее чем через 15 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле того же года Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов.

До этого, в декабре 2022-го, Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения страной рекомендаций Еврокомиссии для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

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