Шольц назвал соответствие всем критериям ЕС условием для вступления Украины в блок

Украина сможет стать членом Европейского союза только после того, как будет соответствовать критериям приема в блок. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Corriere della sera, опубликованном 8 июня.

Он добавил, что ЕС также должен выполнить ряд задач, которые бы позволили принять в объединение новых членов.

«Украина входит в европейскую семью. Мы настроены поддерживать страну в процессе вступления в ЕС», — отметил Шольц.

Кроме того, Шольц указал, что вопрос будущего Украины после окончания вооруженного конфликта стоит на повестке. Так, канцлер уже обсуждает эту тему с украинскими политиками и союзниками. По его мнению, придется «еще долго помогать Украине защищаться».

23 мая Шольц заявлял, что после окончания конфликта Украина непременно станет членом Евросоюза.

Ранее, 17 мая, газета Politico написала, что Евросоюзу придется выбирать между Украиной и Турцией при расширении объединения.

В марте бывший глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что немедленно принять Украину в ЕС не позволяют высокие стандарты членства, а также категорическая позиция Польши и Венгрии.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле того же года Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов.

В декабре 2022-го Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения страной рекомендаций Еврокомиссии для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.