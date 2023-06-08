Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВФУ выпустили 13 ракет из РСЗО по Горловке
Общество
После прорыва Каховской ГЭС госпитализирован 21 человек
Армия
ВС РФ уничтожили дроном-камикадзе радиолокационную станцию TRML-4D в зоне СВО
Мир
Fox News обвинил Такера Карлсона в нарушении условий контракта из-за его нового шоу
Мир
Шольц назвал соответствие всем критериям ЕС условием для вступления Украины в блок
Общество
Рогов заявил о попытках наступления ВСУ в Запорожской области
Мир
Власти Японии предупредили жителей Сидзуоки об угрозе оползней
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Саратовской области
Общество
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км
Мир
Пушилин указал на необходимость полного освобождения Украины
Общество
Число погибших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 21
Мир
Первое заседание СБ Турции после переизбрания Эрдогана состоится 8 июня

Шольц назвал соответствие всем критериям ЕС условием для вступления Украины в блок

Шольц: Украина станет членом Евросоюза после того, как будет соответствовать всем критериям
0
Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина сможет стать членом Европейского союза только после того, как будет соответствовать критериям приема в блок. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Corriere della sera, опубликованном 8 июня.

Он добавил, что ЕС также должен выполнить ряд задач, которые бы позволили принять в объединение новых членов.

«Украина входит в европейскую семью. Мы настроены поддерживать страну в процессе вступления в ЕС», — отметил Шольц.

Кроме того, Шольц указал, что вопрос будущего Украины после окончания вооруженного конфликта стоит на повестке. Так, канцлер уже обсуждает эту тему с украинскими политиками и союзниками. По его мнению, придется «еще долго помогать Украине защищаться».

Ни туда ни сюда: когда Украина вступит в ЕС и НАТО
Что будут обсуждать на саммите ЕС – Украина в Киеве

23 мая Шольц заявлял, что после окончания конфликта Украина непременно станет членом Евросоюза.

Ранее, 17 мая, газета Politico написала, что Евросоюзу придется выбирать между Украиной и Турцией при расширении объединения.

В марте бывший глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что немедленно принять Украину в ЕС не позволяют высокие стандарты членства, а также категорическая позиция Польши и Венгрии.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле того же года Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов.

В декабре 2022-го Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения страной рекомендаций Еврокомиссии для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023