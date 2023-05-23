Шольц понадеялся на вступление Украины в ЕС после окончания конфликта

Украина станет членом ЕС после окончания конфликта, заявил 23 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц на праздновании 160-летия Социал-демократической партии Германии (СДПГ).



«Горькая глава истории нашего континента <...> закончится тем, что свободная Украина присоединится к Европейскому союзу в качестве полноправного члена», — приводит газета Die Welt слова Шольца.

Он подчеркнул, что именно СДПГ должна четко встать на сторону Украины в конфликте, потому что политика разрядки бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта также привела к тому, что сегодня в Европе придерживаются принципов неприменения силы, нерушимости границ, территориальной целостности государств и права народов на самоопределение.

Ранее, 17 мая, газета Politico написала, что Евросоюзу придется выбирать между Украиной и Турцией при расширении объединения.

В марте бывший глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что немедленно принять Украину в ЕС не позволяют высокие стандарты членства, а также категорическая позиция Польши и Венгрии.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле того же года Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов.

В декабре 2022-го Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения страной рекомендаций Еврокомиссии для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.