Экс-глава Европарламента назвал помехи для принятия Украины в ЕС

Немедленно принять Украину в Евросоюз (ЕС) не позволяют высокие стандарты членства, а также категорическая позиция Польши и Венгрии. Об этом в интервью изданию Spiegel заявил бывший глава Европарламента Мартин Шульц.

«Мы не можем снизить стандарты членства в Евросоюзе. Быстрое вступление Украины в ЕС из-за конфликта звучит хорошо, это утверждение понятно и эмоционально объяснимо. Однако по политическим соображениям это трудно осуществить, особенно если речь идет о том, чтобы сделать это быстро», — отметил Шульц в беседе с изданием 3 марта.

Также он добавил, что помимо Украины вступить в ЕС пытались и другие страны, однако у них не получилось. Виной всему единогласие, которое сковывает многие политические решения.

Политик отметил, что сам он выступает за расширение Евросоюза, однако Венгрия и Польша против такого решения.

21 июня 2022 года министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич оценил сроки вступления Украины в ЕС. По его мнению, этого не произойдет в ближайшие годы. Министр выразил надежду на то, что Киев сможет присоединиться к ЕС хотя бы не позднее 2050 года.

20 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Совете ЕС сообщило, что все страны уже одобрили Украине статус кандидата в члены Евросоюза.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 17 июня прошлого года дала рекомендацию Украине на предоставление статуса кандидата в ЕС.