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Politico указала на выбор ЕС между Турцией и Украиной

Politico: Евросоюзу придется выбирать между Украиной и Турцией при расширении объединения
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Dmitry Rukhlenko
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Евросоюзу (ЕС) придется выбирать между Украиной и Турцией при условии расширения объединения. Об этом 17 мая сообщает газета Politico со ссылкой на слова высокопоставленных чиновников ЕС, имена которых не называются.

«Это связано с тем, что кое-кто в Брюсселе, а также во многих столицах ЕС придерживается мнения, что ценой принятия Украины — наряду с Западными Балканами — в ЕС может стать необходимость четко заявить, что Турция никогда не присоединится к нему», — сообщает издание.

Поводом для таких рассуждений стало желание единого кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу пересмотреть и улучшить отношения Турции и ЕС.

«В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы — это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить как Турцию, так и Украину. Рынок этого не вынесет», — сообщил изданию высокопоставленный европейский чиновник, имя которого не упоминается.

Журналисты сообщают, что высокопоставленные чиновники ЕС обеспокоены тем, что желание Кылычдароглу активизировать переговоры о вступлении Турции в ЕС может осложнить обсуждения о расширении Союза и Украине. При этом, по словам чиновников, сложности могут возникнуть даже с учетом того, что Киев пользуется значительно более широкой политической поддержкой, чем Анкара, при вступлении. Однако в статье отмечается, что некоторые в ЕС вздохнут с облегчением, если победу в выборах одержит другой кандидат — действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а не оппозиция, которая стремится к сотрудничеству с ЕС.

Голоса препятствий: Эрдоган и Кылычдароглу вышли во второй тур выборов
Почему эксперты делают ставку 28 мая на действующего лидера Турции

Эрдоган 16 мая в эфире телеканала CNN заявил, что в случае победы на выборах главы государства собирается продолжить текущую политику в отношении России.

За несколько дней до этого, 13 мая, Кемаль Кылычдароглу также заявил, что турецкая оппозиция намерена улучшать отношения с Москвой и решать ряд проблем в двусторонних отношениях путем диалога.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. Эрдоган набрал 49,4% голосов, а Кылычдароглу — 44,96%. Наблюдатели от ОБСЕ сообщили, что не увидели явных манипуляций при подсчете голосов. При этом ни один из кандидатов не набрал нужных 50% голосов.

ЦИК страны подтвердила, что будет второй тур, он пройдет 28 мая.

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