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Reuters узнало о выполнении Украиной двух условий для вступления в ЕС

Reuters: Киев выполнил всего два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС
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Фото: REUTERS/Yves Herman//File Photo
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Евросоюз (ЕС) представит отчет, в котором будет сообщено о выполнении Украиной двух из семи условий для начала переговоров о членстве в союзе. Об этом 19 июня рассказало агентство Reuters со ссылкой на источников.

Отмечается, что Киев на данный момент выполнил условия, связанные с юридической реформой и законом о СМИ. Уточняется, что ЕС предоставит отчет по заявке Украины на членство в объединении на этой неделе.

«Судебные реформы достигли определенного прогресса, хотя есть еще ключевые, которые нужно провести. Не всё удовлетворительно», — приводит издание слова источника.

Украина назначила новых руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, хотя ее антиолигархический закон 2022 года был признан недостаточным, добавил собеседник агентства.

Ожидается, что отчет будет направлен 27 национальным посланникам ЕС в центре блока в Брюсселе в среду, 21 июня, на следующий день его получат на встрече министров по европейским делам в Стокгольме.

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Ранее, 8 июня, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина сможет стать членом Европейского союза только после того, как будет соответствовать критериям приема в блок, сообщает телеканал «360». Он добавил, что ЕС также должен выполнить ряд задач, которые бы позволили принять в объединение новых членов.

Также в этот день политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви заявил, что ЕС может принять политическое решение о вступлении Украины, но это будет принятие с рядом исключений, которое никому не принесет реальной пользы. При этом, предположил он, реальное вступление произойдет не ранее чем через 15 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле того же года Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов.

До этого, в декабре 2022-го, Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения страной рекомендаций Еврокомиссии для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

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