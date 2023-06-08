Политолог описал возможные сценарии вступления Украины в ЕС

Евросоюз (ЕС) может принять политическое решение о вступлении Украины, но это будет принятие с рядом исключений, которое никому не принесет реальной пользы. Такое мнение политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви высказал в четверг, 8 июня.

По словам политолога, политическое решение о принятии Украины в ЕС может быть принято хоть завтра, но реальное вступление произойдет не ранее чем через 15 лет.

«По сути, будет так: мы вас вроде как принимаем, но всё равно в списки кандидатов. То есть по-прежнему у вас рынки не открыты, по-прежнему вы не вполне соответствуете, по-прежнему ограничения на экономику, на экспорт товаров и так далее», — описал политолог в беседе с Lenta.Ru..

Политолог отметил, что смысл экономического союза состоит в наличии большого количества потребителей, способных потреблять товары, которые вы производите. Если же Украина вступит в ЕС, но ей не дадут продавать ее товары большему количеству потребителей, для нее это будет только обузой.

По мнению Леви, пока Украине могут предложить формат, который не даст реальных результатов.

«Зачастую политикам и не нужно реальных результатов, им нужна декларация, им нужно продемонстрировать, что они такие белые и пушистые и борются за всё хорошее против всего плохого. Поэтому это проблема, поэтому вполне возможны такого рода вступления, декларации, но реальной пользы от них почти не будет никакой никому», — заключил он.

Ранее в этот день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина сможет стать членом Европейского союза только после того, как будет соответствовать критериям приема в блок, сообщает телеканал «360». Он добавил, что ЕС также должен выполнить ряд задач, которые бы позволили принять в объединение новых членов.

Кроме того, Шольц указал, что вопрос будущего Украины после окончания вооруженного конфликта стоит на повестке. Так, канцлер уже обсуждает эту тему с украинскими политиками и союзниками. По его мнению, придется «еще долго помогать Украине защищаться».

23 мая Шольц заявлял, что после окончания конфликта Украина непременно станет членом Евросоюза, передает НСН.

В марте бывший глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что немедленно принять Украину в ЕС не позволяют высокие стандарты членства, а также категорическая позиция Польши и Венгрии.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле того же года Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов.

В декабре 2022-го Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения страной рекомендаций Еврокомиссии для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.