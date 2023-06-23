В МИД Чехии заявили об отсутствии коротких путей в ЕС для Киева

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что для Украины нет коротких путей вступления в Евросоюз. Он сообщил об этом в пятницу, 23 июня, в ходе выступления на Европейском форуме Вахау в Австрии.

«Никаких коротких путей быть не может. Они должны выполнить все критерии. И, разумеется, все страны — члены ЕС должны дать свое согласие. Но они [украинцы] упорно работают», — сказал он.

Дипломат добавил, что предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Киева к переговорам о вступлении показал, что Украине еще многое предстоит сделать. Министр также отметил, что Киев готов провести необходимые преобразования.

22 июня еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий сообщил, что украинским властям требуется включить в состав Конституционного суда (КС) представителей международного сообщества для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. В этот же день политик заявил, что Киев уже выполнил два условия по реформе судебной системы и законодательству о свободе СМИ для вступления в ЕС, параллельно продолжая развивать остальные пять пунктов.

8 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Украина сможет стать членом Евросоюза только после того, как будет соответствовать критериям приема в блок.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Власти Украины в апреле того же года передали в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов.

В декабре 2022-го Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения рекомендаций Еврокомиссии для вступления страны в ЕС.