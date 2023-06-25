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В Италии назвали условие для вступления Украины в ЕС

Глава МИД Италии Таяни: Киев должен провести реформы, чтобы стать членом ЕС
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Италия сделает всё, чтобы Украина стала членом Евросоюза (ЕС), однако киевские власти для этого должны провести соответствующие реформы, чтобы страна соответствовала правилам сообщества. Об этом 25 июня заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.

«Мы сделаем всё, чтобы она [Украина] вступила в ЕС. Конечно, при условии, что Киев будет соблюдать правила сообщества и проведет необходимые реформы, например, в борьбе с коррупцией. Мы надеемся на ускоренный путь для Украины, как и для Западных Балкан», — цитирует его издание il Messaggero.

Говоря о том, поддерживает ли Рим вступление Киева в Североатлантический альянс, министр заявил о необходимости «постепенного пути». Таяни отметил, что первым шагом к этому является создание Совета Украина — НАТО и возобновление пути расширения военного блока, начатого в Бухаресте в 2008 году после того, как завершится текущий конфликт.

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Ранее, 23 июня, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что для Украины нет коротких путей вступления в Евросоюз. В ходе выступления на Европейском форуме Вахау в Австрии глава МИД Чехии отметил, что Украине еще многое предстоит сделать. Министр также отметил, что Киев готов провести необходимые преобразования.

22 июня еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий сообщил, что украинским властям требуется включить в состав Конституционного суда (КС) представителей международного сообщества для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

В этот же день политик заявил, что Киев уже выполнил два условия по реформе судебной системы и законодательству о свободе СМИ для вступления в ЕС, параллельно продолжая развивать остальные пять пунктов.

8 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Украина сможет стать членом Евросоюза только после того, как будет соответствовать критериям приема в блок.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Власти Украины в апреле того же года передали в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов.

В декабре 2022-го Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения рекомендаций Еврокомиссии для вступления страны в ЕС.

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