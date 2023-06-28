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Появились первые кадры с обломками батискафа «Титан»
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Появились первые кадры с обломками батискафа «Титан»

Канадский телеканал CBC опубликовал видео с обломками батискафа «Титан»
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Фото: REUTERS/David Hiscock
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В Сети появились первые кадры с обломками батискафа «Титан», потерпевшего крушение в Атлантическом океане. Снимки в среду, 28 июня, публикует телеканал CBC.

На кадрах видно, как при помощи крана части батискафа опускают с корабля на сушу.

В порт канадского Сент-Джонса обломки подводной лодки доставило судно Horizon Arctic. Корабль работал в районе гибели батискафа на протяжении 10 дней. Группа следователей поднялась на борт для изучения обломков спустя несколько минут после швартовки судна.

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18 июня примерно спустя 1 час 45 минут после погружения, батискаф «Титан» с экипажем перестал выходить на связь с судном Polar Prince. На следующий день компания OceanGate Expeditions, которая доставляла туристов к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане, сообщила об исчезновении аппарата.

Обломки батискафа нашли 22 июня после масштабной поисковой операции. Выяснилось, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. В OceanGate Expeditions сказали, что считают пассажиров батискафа погибшими. Телеканал CNN уведомил, что пассажиры батискафа погибли безболезненно.

На борту подводного судна находились британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе и основатель компании OceanGate Стоктон Раш, управлявший подводной лодкой.

25 июня береговая охрана США начала официальное расследование трагедии.

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