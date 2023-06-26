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Береговая охрана США начала расследование трагедии с батискафом

Береговая охрана США начала расследование трагедии с пропавшим в Атлантике батискафом
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Береговая охрана США начала официальное расследование трагедии в связи с пропавшим в Атлантическом океане батискафом «Титан», а также по причине гибели пяти членов его экипажа. Об этом в воскресенье, 25 июня, заявил на пресс-конференции контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер.

«Береговая охрана официально сформировала комиссию по расследованию пропажи этого судна, а также гибели пяти человек, находившихся на его борту», — сказал он.

По информации Могера, главой расследования о пропавшем батискафе станет капитан Береговой охраны Джейсон Ньюбауэр. Также сам Ньюбауэр рассказал журналистам, что после расследования комиссия может «вынести рекомендации соответствующим органам власти для применения гражданских или уголовных ограничений», а также он отметил, что само расследование начато с целью установить виновных в случившемся.

Истории людей, плывших на «Титанике»
Истории людей, плывших на «Титанике»
Судьбы пассажиров и членов экипажа, пересекавших Атлантический океан на борту корабля

18 июня, примерно спустя 1 час 45 минут после погружения, батискаф «Титан» с экипажем перестал выходить на связь с судном Polar Prince. На следующий день компания OceanGate Expeditions, которая доставляла туристов к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане, сообщила об исчезновении аппарата.

Позже, 20 июня, сообщалось, что корпус пропавшего батискафа «Титан» имел технические проблемы, в частности демонстрировал признаки циклической усталости. Из-за этого его максимальную глубину погружения снизили до 3 тыс. м.

Его обломки нашли 22 июня после масштабной поисковой операции. Выяснилось, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. В OceanGate Expeditions сказали, что считают пассажиров батискафа погибшими. Телеканал CNN уведомил, что пассажиры батискафа погибли безболезненно.

На борту подводного судна находились пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

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