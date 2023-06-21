Минимум пять судов ищут пропавший в Атлантическом океане батискаф

Как минимум пять судов привлечены в настоящее время к поиску батискафа, пропавшего в Атлантическом океане во время погружения к затонувшему лайнеру «Титаник». Об этом сообщает в среду, 21 июня, телеканал Sky News.

«Пять судов в настоящее время находятся на месте крушения «Титаника», еще четыре судна, указанные береговой охраной США, находятся в пути. Однако сегодня они туда не доберутся», — говорится в материале.

В частности, сейчас поиски осуществляют исследовательское судно Polar Prince, багамское судно-трубоукладчик Deep Energy, коммерческое судно Skandi Vinland и два корабля канадской береговой охраны John Cabot и Atlantic Merlin.

Как отмечают эксперты, слова которых приводятся в материале, одной из самых сложных задач при поисках является определение точного местонахождения батискафа. При этом обнаружить подводный аппарат очень сложно ввиду его небольших размеров и глубины, на которую он опустился.

Ранее в этот день сообщалось, что экипажи спасателей, занимающиеся поисками в Атлантическом океане подводного аппарата «Титан», услышали «акустическую обратную связь». Однако позднее береговая охрана США заявила, что расследование шумов с использованием специального подводного оборудования «дало отрицательные результаты».

Компания OceanGate Expeditions, которая занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. км, сообщила об исчезновении своего батискафа с экипажем 19 июня. «Титан» потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через один час 45 минут после погружения судна 18 июня утром.

Создатель глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» Анатолий Сагалевич, который погружался на «Титаник» 57 раз, отметил, что, по его мнению, на батискафе произошло что-то серьезное, поскольку на подобных глубоководных аппаратах всегда присутствуют средства оповещения, которые помогают определить местоположение подлодки. При этом экипаж по какой-то причине ими не воспользовался.

На борту подводного судна находятся пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

Вечером во вторник, 20 июня, береговая охрана США заявила, что запасов воздуха у экипажа осталось примерно на 40 часов. В тот же день стало известно, что корпус пропавшего батискафа «Титан» имел технические проблемы, в частности демонстрировал признаки циклической усталости. Из-за этого его максимальную глубину погружения снизили до 3 тыс. м.