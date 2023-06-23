Эксперты заявили о безболезненной смерти пассажиров батискафа «Титан»

Пассажиры батискафа «Титан», обломки которого были найдены в Атлантическом океане, погибли безболезненно, сообщил 23 июня телеканал CNN со ссылкой на экспертов.



Профессор Международного университета Флориды Эйлин Марии Марти отметила, что разрушение корпуса подводного аппарата произошло за долю миллисекунды, что люди внутри могли даже не осознать, что есть проблема. Поэтому это произошло безболезненно, заявила она.



Также эксперты считают, что обнаружение тел погибших маловероятно.



Накануне контр-адмирал Джон Могер, командир первого округа береговой охраны США заявил о «катастрофическом взрыве» батискафа. По его словам, обломки судна в Атлантическом океане указывают на серьезные повреждения аппарата.

23 июня береговая охрана подтвердила, что обломки принадлежат пропавшему батискафу. Дистанционно управляемый аппарат (ROV) обнаружил хвостовой обтекатель «Титана» на морском дне примерно в 1,6 тыс. футах (487 м. — Ред.) от носовой части «Титаника». Другие элементы конструкции находились поблизости.



Также было установлено, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. Компания OceanGate Expeditions, которая доставляла туристов к обломкам «Титаника», заявила, что считает пассажиров батискафа погибшими. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли также сообщил о гибели трех подданных королевства, находившихся на борту аппарата.



21 июня появилась информация о том, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы, в частности, демонстрировал признаки циклической усталости.

19 июня OceanGate Expeditions заявила об исчезновении батискафа «Титан» с экипажем. Днем ранее примерно через 1 час 45 минут после погружения аппарат перестал выходить на связь с исследовательским судном «Полярный принц».



Участников подводной экспедиции было пятеро. В их числе британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.