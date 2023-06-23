Береговая охрана США заявила о «катастрофическом взрыве» батискафа «Титан»

Результаты анализа обломков батискафа «Титан» указывают на серьезнейшие повреждения аппарата. Об этом в четверг, 22 июня, сообщил контр-адмирал Джон Могер, командир Первого округа береговой охраны США.

«В ходе консультации с экспертами объединенного командования был сделан вывод, что обломки свидетельствуют о катастрофическом ущербе пассажирской капсуле», — отметил он в ходе пресс-конференции.

Согласно предварительной версии, батискаф раздавило под воздействием толщи воды.

Ранее в этот день береговая охрана подтвердила, что найденные в Атлантическом океане обломки принадлежат пропавшему батискафу. Дистанционно управляемый аппарат (ROV) обнаружил хвостовой обтекатель «Титана» на морском дне примерно в 1,6 тыс. футах (487 м. — Ред.) от носовой части «Титаника». Другие элементы конструкции находились поблизости.

Также было установлено, что на подводной лодке произошел направленный внутрь взрыв. Компания OceanGate Expeditions, в свою очередь, заявила, что считает пассажиров батискафа погибшими. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли также сообщил о гибели трех подданных королевства, находившихся на борту «Титана».

19 июня OceanGate Expeditions заявила об исчезновении батискафа «Титан» с экипажем. Днем ранее, примерно через 1 час и 45 минут после погружения, аппарат перестал выходить на связь с исследовательским судном «Полярный принц».

Участников подводной экспедиции было пятеро. В их числе британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

21 июня появилась информация о том, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы, в частности демонстрировал признаки циклической усталости.

Тогда же стало известно, что спасатели услышали «акустическую обратную связь». Однако расследование шумов с использованием специального подводного оборудования «дало отрицательные результаты».