Следователи в Канаде начали изучать обломки батискафа «Титан»

Судно Horizon Arctic доставило в порт канадского Сент-Джонса обломки батискафа «Титан». Об этом в среду, 28 июня, сообщил телеканал CBC.

На кадрах видно, как части батискафа сгружают с корабля при помощи крана.

Отмечается, что судно работало в районе гибели батискафа на протяжении 10 дней. Группа следователей поднялась на борт для изучения обломков спустя несколько минут после швартовки судна, передает телеканал.

Ранее, 18 июня, примерно спустя 1 час 45 минут после погружения, батискаф «Титан» с экипажем перестал выходить на связь с судном Polar Prince. На следующий день компания OceanGate Expeditions, которая доставляла туристов к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане, сообщила об исчезновении аппарата.

Обломки батискафа нашли 22 июня после масштабной поисковой операции. Выяснилось, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. В OceanGate Expeditions сказали, что считают пассажиров батискафа погибшими. Телеканал CNN уведомил, что пассажиры батискафа погибли безболезненно.

На борту подводного судна находились пять человек. Участниками экспедиции стали британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе, а также основатель компании OceanGate Стоктон Раш, управлявший подводной лодкой.

25 июня береговая охрана США начала официальное расследование трагедии в связи с пропавшим в Атлантическом океане батискафом «Титан». Руководить работой будет капитан береговой охраны Джейсон Ньюбауэр.