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Ведущие «Алых парусов» открыли портал «Космос»

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Фото: Пятый канал
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Ведущие «Алых парусов» Дмитрий Хрусталев и Ида Галич открыли новый портал на сцене под названием «Космос». Праздник прошел в ночь на 25 июня на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Галич спросила у Хрусталева, не хотел бы он хоть ненадолго заглянуть в будущее, на что он ответил, что будущее России уже находится перед ними — это выпускники.

«И глядя в эти прекрасные глаза, я уверен в нашем будущем. А ты будь спокойна», — посоветовал он коллеге.

Потом Галич поинтересовалась, боится ли Хрусталев искусственного интеллекта и роботов. Он ответил, что на него даже мысль о виртуальном выпускном наводит ужас.

«А где же эти медляки на Дворцовой, эти запахи, эта тактильность?!» — вопрошает Хрусталев.

Одни — на всех: школьники из новых регионов увидят «Алые паруса»
Чего ждать от главного выпускного страны

Ранее в этот день Дмитрий Хрусталев и Ида Галич во время выступления группы «Моя Мишель» пообщались с выпускниками и сделали памятные фото. Тогда же ведущие открыли на сцене портал «Спорт». Также на сцене выступил молодой исполнитель Gafur.

Группа BURITO также выступила на фестивале выпускников «Алые паруса», начав с песни «Мама», и завершила свой выход эффектным шоу.

Также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с приветственной речью на празднике «Алые паруса» и дал старт мероприятию.

Дмитрий Хрусталев и Ида Галич поприветствовали выпускников со сцены «Алых парусов». Торжественную речь слушали тысячи ребят, которые собрались на Дворцовой площади.

Позже слово дали виновникам торжества — они воспользовались этой возможностью, чтобы поблагодарить своих учителей за поддержку в школьные годы.

Певица Юлианна Караулова выступила перед выпускниками на фестивале «Алые паруса». Она призвала молодых людей не бояться экспериментов, загадывать желания и «брать от этой жизни всё».

Также музыкальная группа The Hatters порадовала российскую молодежь своим выступлением на фестивале «Алые паруса». Артисты уже второй год подряд поздравляют выпускников в Санкт-Петербурге. По словам лидера The Hatters Юрия Музыченко, этот праздник теперь навсегда в его сердце.

Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов сообщил, что выпускники школ из новых регионов России приехали на фестиваль «Алые паруса» в Санкт-Петербург.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.

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