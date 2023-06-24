Певица Юлианна Караулова призвала выпускников загадывать желания

Российская певица Юлианна Караулова в субботу, 24 июня, выступила перед выпускниками на фестивале «Алые паруса», который проходит на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Прямую трансляцию мероприятия ведет Пятый канал.

«Сегодня ваш вечер и, конечно же, всё лучшее впереди! Но самое прекрасное происходит сейчас. «Алые паруса» — самый красивый, самый лучший выпускной страны», — заявила артистка.

Она исполнила несколько своих лучших треков и завершила перфоманс хитом Ирины Аллегровой «Угонщица». Кроме того, певица призвала молодых людей не бояться экспериментов, загадывать желания и «брать от этой жизни всё».

Ранее в этот вечер ведущие Дмитрий Хрусталев и Ида Галич поприветствовали выпускников со сцены «Алых парусов» в Санкт-Петербурге. Торжественную речь слушали тысячи ребят, которые собрались на Дворцовой площади.

Позже слово дали виновникам торжества — они воспользовались этой возможностью, чтобы поблагодарить своих учителей за поддержку в школьные годы.

Выпускники школ из новых регионов России приехали на фестиваль «Алые паруса» в Санкт-Петербург. Как рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов, школьники увидели Северную столицу впервые и у них будет почти неделя для того, чтобы познакомиться с городом поближе.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.