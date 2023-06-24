Выпускники вместе с ведущими «Алых парусов» поблагодарили учителей

Выпускники выразили благодарность своим учителям за их труд и поддержку в школьные годы. Добрые словам они произнесли 24 июня вместе с ведущими Дмитрием Хрусталевым и Идой Галич на фестивале «Алые паруса», которые проходит на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

«Учителя не только передают свои знания молодому поколению, но и закладывают в них основы морали и культуры, то есть являются наставниками», — отметила Галич.

Хрусталев также поддержал Иду Галич, сказав, что десятки тысяч учеников «хотят сказать огромное спасибо».

Ранее в этот же день ведущие Дмитрий Хрусталев и Ида Галич вечером 24 июня поприветствовали выпускников со сцены «Алых парусов» в Санкт-Петербурге. Торжественную речь слушали тысячи ребят, которые собрались на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Выпускники школ из новых регионов России приехали на фестиваль «Алые паруса» в Санкт-Петербург. Как рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов, школьники увидели Северную столицу впервые, и у них будет почти неделя для того, чтобы познакомиться с городом поближе.

20 июня корреспондент «Известий» Максим Облендер рассказал, что в Санкт-Петербурге продолжаются последние приготовления к грандиозному празднику выпускников «Алые паруса». Организаторы подготовили для гостей праздника немало сюрпризов.

1 июня сообщалось о завершении основного этапа проектирования сцены для главного праздника выпускников. В этом году сцена увеличилась в полтора раза.

В этом году фестивалю «Алые паруса» исполняется 55 лет. Впервые его провели в Ленинграде в 1968 году. Традиция прервалась в 1979 году, а перерыв длился вплоть до 2005 года. Главную сцену лета возродили в 2005 году по инициативе Акционерного банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.