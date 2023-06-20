«Известия» рассказали о сюрпризах для гостей праздника «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге продолжаются последние приготовления к грандиозному празднику выпускников «Алые паруса», организаторы рассказали корреспонденту «Известий» Максиму Облендеру о сюрпризах, которые ожидают гостей мероприятия.

Шоу в этом году исполняется 55 лет, в честь даты организаторы готовят для зрителей «путешествие во времени». Его сопроводят световыми и пиротехническими эффектами, а также масштабным концертом.

«Мы построили порталы на Дворцовой площади, через которые выпускники могут попасть в свое светлое будущее. Наша задача сделать такие образы на этих порталах, чтобы им хотелось туда войти», — рассказал директор компании «Ракета медиа» Антон Сакара, комментируя огромное количество экранов на сцене праздника.

Как отметил режиссер водно-пиротехнического шоу «Алые паруса» Михаил Колпахчиев, организаторы шоу идут «в 60-е, 70-е, 80-е года», через «Алые паруса» они покажут вдохновение людей тех лет и до нашего времени.

«Мы стараемся хедлайнеров в последнее время выбирать, которые раньше не выступали. Тех артистов, которые в прошлом году вызвали наибольший восторг, зовем снова, но делаем совершенно новый номер», — уточнила генеральный продюсер Лидия Бутузова

На сцену праздника снова выйдет группа The Hatters, компанию им составят Тося Чайкина, Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Ведущими шоу станут Дмитрий Хрусталев и Ида Галич.

Хедлайнером станет группа «Чайф».

1 июня сообщалось о завершении основного этапа проектирования сцены для главного праздника выпускников. В этом году сцена увеличилась в полтора раза.

Впервые «Алые паруса» провели в Ленинграде в 1968 году. Главную сцену лета возродили в 2005 году по инициативе Акционерного банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.