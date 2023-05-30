В Петербурге завершен основной этап проектирования сцены «Алые паруса – 2023»

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади завершен основной этап проектирования сцены для главного праздника выпускников «Алые паруса».

Монтаж конструкции начнется в первой декаде июня.

В этом году сцена будет больше в полтора раза. Площадь мультимедийных поверхностей составила свыше 1 тыс. кв. м. По задумке художников, конструкция сочетает в себе несколько геометрических элементов, которые будут по-разному выглядеть с различных точек Дворцовой площади.

«Именно сейчас в 3D-формате до мелочей прорабатываются все нюансы, расстановка камер для телевизионной трансляции, подбор крупности объективов, расположение экранов, просчитываются расстановка артистов и мизансцены вплоть до количества людей в них. Программируем весь свет и видеоконтент для экранов, проверяем, настраиваем. Собираем в единое целое творческую, художественную и техническую концепции», — рассказал технический директор концертной части мероприятия Алексей Булгаков.

Он также отметил, что при разработке проектировщики опирались на лучшие передовые технологии концертной индустрии, а также нестандартно использовали конструкции из сценических ферм и сборных лесов.

«Алые паруса» — это всегда вызов — насколько мы готовы придумать что-то новое и удивить зрителей», — добавил Булгаков.

Сначала на Дворцовой площади установят каркас из тяжелых сценических конструкций. Затем эту основу наполнят светодиодными экранами, декорациями, различным оборудованием. После 20 июня начнется проведение репетиций с использованием видеографики и спецэффектов.

Главную сцену лета «Алые паруса» возродили в 2005 году по инициативе акционерного банка «Россия», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.