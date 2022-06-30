Реклама
Прямой эфир
Мир
Мощный взрыв прогремел в Херсоне
Общество
В России упростят регистрацию по месту жительства
Мир
Генштаб ВСУ заявил о намерении взять под контроль остров Змеиный
Мир
Байден назвал себя лучшим мессенджером
Мир
Джонсон назвал невозможным вступление Украины в НАТО в обозримом будущем
Мир
В Кремле ожидают решение ЕК по транзиту товаров через Литву
Мир
Штайнмайер и Зеленский обсудили будущий визит президента ФРГ в Киев
Мир
Греция предложила Украине помощь с вывозом зерна под эгидой ООН
Туризм
Россия и Индонезия обсуждают организацию прямого авиасообщения с Бали
Мир
Турция получила гарантии от Швеции по экстрадиции 73 членов партии Курдистана
Политика
Путин планирует провести переговоры о зоне свободной торговли Индонезии и ЕАЭС
Сюжет:

Праздник выпускников «Алые паруса – 2022» посмотрело рекордное число зрителей

0
Фото: Пресс-службой Пятого канала
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории в 2022 году. Его посмотрели почти 20 млн человек.

Проход брига «Россия» и водно-пиротехническое шоу на федеральных телеканалах увидели 12 030 260 человек. Выпускной транслировали Пятый канал, Первый канал, «Россия 1» и РЕН ТВ.

Еще 8 млн зрителей наблюдали онлайн-трансляцию. В официальной группе Пятого канала во «ВКонтакте» аудитория составила 5 млн человек, что является абсолютным рекордом.

Курс на сближение: петербургские и донецкие школьники встретились на «Алых парусах»
Новый маршрут брига «Россия» стал символом перемен к лучшему

Также значительный охват получила трансляция в «Одноклассниках», где за ней следили 2,3 млн пользователей. Еще 700 тыс. зрителей смотрели шоу на официальном сайте Пятого канала.

Совокупная доля аудитории в категории «4+» в этом году составила 31,4%, превысив прошлогодний показатель 27%. При этом в Санкт-Петербурге доля телезрителей старше 4 лет составила 58%.

При этом проход парусника и красочное шоу в эфире Пятого канала заняли первое место в тайм-слоте 00.41–01.04 с долей 11,6% для ключевой аудитории «25–59».

Бриг «Россия» с алыми парусами прошел перед бывшими школьниками на главном празднике выпускников в Санкт-Петербурге в ночь на 25 июня. Он прошел через Дворцовый мост, вдоль всей Дворцовой набережной и развернулся перед Троицким мостом.

Школьники Мариуполя также приняли участие в празднике выпускников. Для них был организован менее масштабный, но эффектный проход корабля с алыми парусами.

Как рассказал глава городской администрации Константин Иващенко «Известиям», праздник выпускников «Алые паруса» укрепил отношения между Мариуполем и Санкт-Петербургом, которые недавно стали городами-побратимами.

Шоу стартовало вечером в пятницу на Дворцовой площади. На открытии «Алых парусов» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к выпускникам из Донбасса и Мариуполя. В общей сложности к торжествам в Северной столице присоединилось более 65 тыс. выпускников, в том числе 400 из других регионов, включая освобожденные территории Донецкой и Луганской народных республик.

В течение полутора часов до начала официальной части выпускников развлекали молодые исполнители и коллективы, отобранные на кастинге, с наступлением темноты на сцену вышли уже всем известные звезды эстрады. В завершение концерта состоялся 20-минутный салют.

Впервые «Алые паруса» провели в 1968 году. В 1990-х праздник не отмечали, а в 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.

В прошлом году из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом, участниками мероприятия стали только выпускники.

Тем не менее это не помешало проекту завоевать несколько наград. Например, 23 сентября праздник выпускников «Алые паруса» стал победителем премии комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга в номинации «События и праздники».

Кроме того, шоу завоевало четыре золотых награды и одну серебряную на престижном конкурсе Global Eventex Awards, который считается «Оскаром» ивент-индустрии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022