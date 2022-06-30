Праздник выпускников «Алые паруса – 2022» посмотрело рекордное число зрителей

Праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории в 2022 году. Его посмотрели почти 20 млн человек.

Проход брига «Россия» и водно-пиротехническое шоу на федеральных телеканалах увидели 12 030 260 человек. Выпускной транслировали Пятый канал, Первый канал, «Россия 1» и РЕН ТВ.

Еще 8 млн зрителей наблюдали онлайн-трансляцию. В официальной группе Пятого канала во «ВКонтакте» аудитория составила 5 млн человек, что является абсолютным рекордом.

Также значительный охват получила трансляция в «Одноклассниках», где за ней следили 2,3 млн пользователей. Еще 700 тыс. зрителей смотрели шоу на официальном сайте Пятого канала.

Совокупная доля аудитории в категории «4+» в этом году составила 31,4%, превысив прошлогодний показатель 27%. При этом в Санкт-Петербурге доля телезрителей старше 4 лет составила 58%.

При этом проход парусника и красочное шоу в эфире Пятого канала заняли первое место в тайм-слоте 00.41–01.04 с долей 11,6% для ключевой аудитории «25–59».

Бриг «Россия» с алыми парусами прошел перед бывшими школьниками на главном празднике выпускников в Санкт-Петербурге в ночь на 25 июня. Он прошел через Дворцовый мост, вдоль всей Дворцовой набережной и развернулся перед Троицким мостом.

Школьники Мариуполя также приняли участие в празднике выпускников. Для них был организован менее масштабный, но эффектный проход корабля с алыми парусами.

Как рассказал глава городской администрации Константин Иващенко «Известиям», праздник выпускников «Алые паруса» укрепил отношения между Мариуполем и Санкт-Петербургом, которые недавно стали городами-побратимами.

Шоу стартовало вечером в пятницу на Дворцовой площади. На открытии «Алых парусов» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к выпускникам из Донбасса и Мариуполя. В общей сложности к торжествам в Северной столице присоединилось более 65 тыс. выпускников, в том числе 400 из других регионов, включая освобожденные территории Донецкой и Луганской народных республик.

В течение полутора часов до начала официальной части выпускников развлекали молодые исполнители и коллективы, отобранные на кастинге, с наступлением темноты на сцену вышли уже всем известные звезды эстрады. В завершение концерта состоялся 20-минутный салют.

Впервые «Алые паруса» провели в 1968 году. В 1990-х праздник не отмечали, а в 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.

В прошлом году из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом, участниками мероприятия стали только выпускники.

Тем не менее это не помешало проекту завоевать несколько наград. Например, 23 сентября праздник выпускников «Алые паруса» стал победителем премии комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга в номинации «События и праздники».

Кроме того, шоу завоевало четыре золотых награды и одну серебряную на престижном конкурсе Global Eventex Awards, который считается «Оскаром» ивент-индустрии.