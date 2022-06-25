Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы
Общество
Певец Хабиб на «Алых парусах» пожелал выпускникам найти свой жизненный путь
Общество
Выпускники рассказали о впечатлениях от праздника «Алые паруса»
Общество
Туристы из Албании прилетели в Санкт-Петербург на «Алые паруса»
Происшествия
В Вологде загорелся речной вокзал на площади 300 кв. м
Общество
Умер академик РАН Олег Фаворский
Мир
Палата представителей США ужесточила контроль над оружием
Общество
В Москве почти 40,6 тыс. человек сделали прививки от клещевого энцефалита
Спорт
Хоккеист Овечкин подписал контракт с футбольным «Динамо» на одну игру
Мир
Шольц призвал прекратить спекуляции по теме поставок по «Северному потоку»
Общество
Доследственная проверка начата в связи со смертью Юрия Шатунова
Сюжет:

Корабль под алыми парусами прошел в Мариуполе в честь праздника выпускников

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корабль под алыми парусами прошел в Мариуполе в рамках всероссийского праздника выпускников в ночь на субботу, 25 июня.

Таким образом Донбасс впервые присоединился к знаменитому фестивалю «Алые паруса», проходящему в Санкт-Петербурге.

Проход корабля в Мариуполе был органично вплетен в сюжет праздника в Санкт-Петербурге. Для мариупольцев было организовано прямое включение из Северной столицы.

Одновременно с прохождением корабля в Мариуполе в Петербурге бриг «Россия» с алыми парусами проследовал по акватории Невы перед бывшими школьниками. Корабль прошел через Дворцовый мост, вдоль всей Дворцовой набережной и развернулся перед Троицким мостом.

Темой праздника выпускников «Алые паруса – 2022» в этом году стали вечные ценности: любовь, дружба и свобода.

Ветер перемен: «Алые паруса» впервые посетят дети из Мариуполя
Секретный маршрут брига «Россия» и феерическое водно-пиротехническое шоу ждут всех выпускников и телезрителей уже сегодня

В общей сложности к торжествам в Северной столице присоединились более 65 тыс. выпускников, в том числе 400 из других регионов, включая освобожденные территории Донецкой и Луганской Народных республик.

Выпускники Луганского казачьего кадетского корпуса признались, что были потрясены красотой города и масштабом праздничных мероприятий.

Накануне шоу фонд «Дети Донбасса» и Общероссийский Народный фронт «За Россию» (ОНФ) провели ознакомительную экскурсию по Санкт-Петербургу для юных гостей из ЛДНР.

Позже на открытии «Алых парусов» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к выпускникам из Донбасса и Мариуполя, приглашенных на мероприятие, пожелав им успехов во взрослой жизни.

«Самое важное, что мы сейчас все вместе. Сегодня с нами ребята из Донбасса, из города-побратима Мариуполя. Они здесь, они с нами навсегда. Я желаю вам успехов, удачи. Мы верим вас, берегите Россию», — заявил он.

Шоу стартовало вечером в пятницу на Дворцовой площади. В течение полутора часов до начала официальной части выпускников развлекали молодые исполнители и коллективы, отобранные на кастинге, с с наступлением темноты на сцену вышли уже всем известные звезды эстрады.

В завершении концерта состоялся 20-минутный салют. Вчерашние школьники любовались пиротехническим шоу в акватории Невы, делали фотографии и загадывали желания.

Впервые «Алые паруса» проводили в 1968 году. В 1990-х праздник не отмечали, а в 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022