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«Алые паруса» скрепили побратимские связи Мариуполя и Петербурга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мариуполь и Санкт-Петербург недавно стали городами-побратимами. Отношения между двумя городами укрепил праздник выпускников «Алые паруса», который состоялся в ночь на 25 июня, передает корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Так, для жителей Мариуполя организовали менее масштабный, но эффектный проход корабля под алыми парусами.

«Хотел бы поблагодарить всех жителей Санкт-Петербурга. Каждый петербуржец приложил частичку души к этому празднику, и только поэтому он свершился», — сказал глава городской администрации Константин Иващенко.

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Жители Северной столицы приложили руку к фестивалю в Мариуполе во всех смыслах. Так, главный символ праздника — алые паруса — изготовили петербуржские мастера. Работа была выполнена в срочном порядке за два дня.

В ночь на субботу под этими парусами в Мариуполе прошла яхта. Представление в Мариуполе было органично вплетено в сюжет праздника в Санкт-Петербурге. Для мариупольцев также было организовано прямое включение с места основных торжеств.

Одновременно с прохождением корабля в Мариуполе в Петербурге бриг «Россия» с алыми парусами проследовал по акватории Невы перед бывшими школьниками.

Школьники из Мариуполя рассказали, что никогда не видели такого грандиозного праздника, разве что только по телевизору.

Темой праздника выпускников «Алые паруса – 2022» стали вечные ценности: любовь, дружба и свобода.

В общей сложности к торжествам в Северной столице присоединились более 65 тыс. выпускников, в том числе 400 из других регионов, включая освобожденные территории Донецкой и Луганской народных республик.

Выпускники Луганского казачьего кадетского корпуса признались, что были потрясены красотой города и масштабом праздничных мероприятий.

Шоу стартовало вечером в пятницу на Дворцовой площади. На открытии «Алых парусов» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к выпускникам из Донбасса и Мариуполя, приглашенных на мероприятие, пожелав им успехов во взрослой жизни.

В течение полутора часов до начала официальной части выпускников развлекали молодые исполнители и коллективы, отобранные на кастинге, с с наступлением темноты на сцену вышли уже всем известные звезды эстрады.

В завершении концерта состоялся 20-минутный салют. Вчерашние школьники любовались пиротехническим шоу в акватории Невы, делали фотографии и загадывали желания.

О том, что Мариуполь и Санкт-Петербург станут городами-побратимами стало известно 24 мая. 1 июня главы городов официально подписали соответствующее соглашение в здании Мариупольской филармонии.

Документ о побратимстве предполагает укрепление сотрудничества в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, а также обмен опытом, тематическими центрами и культурными программами. Кроме того, Александр Беглов заявил о готовности направить специалистов из Петербурга в Мариуполь для скорейшего восстановления города.

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