Кадет из Луганска назвал «фурором» праздник «Алые паруса»

Выпускники Луганского казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Ефимова впервые присоединились к масштабному фестивалю «Алые паруса», проходящему 24-25 июня в Санкт-Петербурге. Молодые люди остались в восторге от Северной столицы и самого праздника.

«Эмоции — не знаю даже, как описать их словами! Первый раз такое в жизни видишь — это просто фурор! Сегодня посещали Эрмитаж. Очень понравилось, столько экспонатов! И тронный зал большой самый — очень красивый не видел такого никогда», — поделился один из кадетов Вадим Захарченко.

Накануне праздника фонд «Дети Донбасса» и Общероссийский Народный фронт «За Россию» (ОНФ) провели ознакомительную экскурсию по Санкт-Петербургу для юных гостей из освобожденных районов Донецкой и Луганской народных республик.

Позже, на открытии «Алых парусов» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к выпускникам из Донбасса и Мариуполя, приглашенных на мероприятие, пожелав им успехов во взрослой жизни.

«Самое важное, что мы сейчас все вместе. Сегодня с нами ребята из Донбасса, из города-побратима Мариуполя. Они здесь, они с нами навсегда. Я желаю вам успехов, удачи. Мы верим вас, берегите Россию», — заявил он.

Шоу стартовало в 22:00 мск на Дворцовой площади. В течение полутора часов до начала официальной части выпускников развлекали молодые исполнители и коллективы, отобранные на кастинге, с с наступлением темноты на сцену вышли уже всем известные звезды эстрады. Транслирует мероприятие Пятый канал.

Основной темой театрализованных номеров водного шоу стали вечные ценности: свобода, дружба, любовь, время и труд. Нашла свое творческое отражение в программе праздника и деятельность Петра Великого (в этом году страна отмечает 350-летие со дня его рождения).

Ожидается, что около 00:40 в ночь на субботу прогремит праздничный салют, его продолжительность составит 20 минут.

В общей сложности шоу вживую смогут увидеть свыше 65 тыс. выпускников, в том числе 400 из других регионов, включая Мариуполь.

Впервые «Алые паруса» проводили в 1968 году. В 1990-х праздник не отмечали, а в 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.