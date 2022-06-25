Школьники из Мариуполя пришли в восторг от «Алых парусов»

Школьники из Мариуполя приняли участие в празднике выпускников «Алые паруса». В этом году для них также был организован проход корабля с алыми парусами.

Проход корабля в Мариуполе был органично вплетен в сюжет праздника в Санкт-Петербурге. Для мариупольцев было организовано прямое включение из Северной столицы.

Дети восхитились торжественным и величественным мероприятием, они махали руками проходящему мимо судну с алыми парусами.

«Супер!», «Все прекрасно», «Очень красиво!», — поделились они.

По словам детей, раньше они видели торжество только по телевизору.

«У нас уже третий-четвертый месяц идет спецоперация. Я честно говоря, такого в жизни никогда не видел», — добавил один мальчик.

Одновременно с прохождением корабля в Мариуполе в Петербурге бриг «Россия» с алыми парусами проследовал по акватории Невы перед бывшими школьниками. Корабль прошел через Дворцовый мост, вдоль всей Дворцовой набережной и развернулся перед Троицким мостом.

Темой праздника выпускников «Алые паруса – 2022» в этом году стали вечные ценности: любовь, дружба и свобода.

В общей сложности к торжествам в Северной столице присоединились более 65 тыс. выпускников, в том числе 400 из других регионов, включая освобожденные территории Донецкой и Луганской народных республик.

Выпускники Луганского казачьего кадетского корпуса признались, что были потрясены красотой города и масштабом праздничных мероприятий.

До этого фонд «Дети Донбасса» и Общероссийский Народный фронт «За Россию» (ОНФ) провели ознакомительную экскурсию по Санкт-Петербургу для юных гостей из ЛДНР.

Шоу стартовало вечером в пятницу на Дворцовой площади. На открытии «Алых парусов» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к выпускникам из Донбасса и Мариуполя, приглашенных на мероприятие, пожелав им успехов во взрослой жизни.

В течение полутора часов до начала официальной части выпускников развлекали молодые исполнители и коллективы, отобранные на кастинге, с с наступлением темноты на сцену вышли уже всем известные звезды эстрады.

В завершении концерта состоялся 20-минутный салют. Вчерашние школьники любовались пиротехническим шоу в акватории Невы, делали фотографии и загадывали желания.

Впервые «Алые паруса» проводили в 1968 году. В 1990-х праздник не отмечали, а в 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.