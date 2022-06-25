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Салют увенчал праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге завершился красочным салютом. Транслирует мероприятие Пятый канал.

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Салют стартовал в 00:40 и продолжался 20 минут. Вчерашние школьники любовались пиротехническим шоу в акватории Невы, делали фотографии и загадывали желания.

Праздник «Алые паруса» начался вечером 24 июня на Дворцовой площади. Церемонию «Алых парусов» открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ударом в рынду. Глава региона обратился со словами напутствия к выпускникам, пожелав им покорять новые высоты, трудиться во благо родины.

Перед выпускниками выступили Хабиб, MIA BOYKA, The Hatters, Полина Гагарина, а хедлайнером стали «Руки вверх» и Сергей Жуков.

Выпускники из разных городов рассказали, что мечтали посетить праздник «Алые паруса». Бывшие школьники отмечают, что этот праздник для них — прекрасное и знаковое завершение их школьных лет, своего рода переход во взрослую жизнь.

Кроме того, на мероприятие прилетели туристы из Албании. Один из гостей рассказал, что приехал на праздник со всей семьей. Туристы оделись в национальные костюмы с золотыми кружевами.

Впервые «Алые паруса» проводили в 1968 году. В 1990-х праздник не отмечали, а в 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.

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