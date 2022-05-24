Между Петербургом и Мариуполем установят побратимскую связь
Между Санкт-Петербургом и Мариуполем будет установлена побратимская связь, соответствующая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора между губернатором Санкт‑Петербурга Александром Бегловым, главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным и мэром Мариуполя Константином Иващенко, сообщается на сайте петербургской администрации 24 мая.
Как указал Беглов, соответствующее соглашение будет подготовлено и подписано в кратчайшие сроки.
Как отметил губернатор, Санкт‑Петербург и Мариуполь являются городами с мощнейшим промышленным потенциалом и портовой инфраструктурой.
«Сегодня Мариуполь переживает сложный этап, и мы готовы оказать содействие в его возрождении», — добавил Беглов.
Под содействием в возрождении Беглов подразумевает установление отраслевых связей между предприятиями, налаживание контактов в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и других.
Петербургский губернатор подчеркнул, что блокада Ленинграда и оккупация Мариуполя с его героическим освобождением от фашистских захватчиков в годы ВОВ оставили глубокий след в судьбах людей, города связаны общей историей и будущим.
1 мая сотрудники МЧС России приступили к восстановлению объектов инфраструктуры Мариуполя, работы проводятся совместно со спасателями ДНР.