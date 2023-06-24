Выпускники из новых регионов РФ приехали на фестиваль «Алые паруса»

Выпускники школ из новых регионов России приехали на фестиваль «Алые паруса» в Санкт-Петербург. Как рассказал 24 июня корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов, школьники увидели северную столицу впервые, и у них будет почти неделя для того, чтобы познакомиться с городом поближе.

Гостей из новых регионов ждет первый в их жизни балет в Михайловском театре, экскурсии по каналам и дворцам, а также заряд адреналина на автодроме мирового уровня «Игора Драйв».

«Шикарный город. Самый красивый, который я только видел. Здесь намного красивее, чем в любом другом городе. Архитектура просто невероятная», — поделился впечатлениями выпускник Алексей Кучерук.

Поездку в Санкт-Петербург для детей в качестве подарка организовал благотворительный фонд помощи детям Донбасса, созданный Акционерным Банком «РОССИЯ». Акция стала уже традицией, которую поддерживает Народный фронт, участвовавший в подготовке поездки.

Ранее, 20 июня, корреспондент «Известий» Максим Облендер рассказал, что в Санкт-Петербурге продолжаются последние приготовления к грандиозному празднику выпускников «Алые паруса». Организаторы подготовили для гостей праздника немало сюрпризов.

1 июня сообщалось о завершении основного этапа проектирования сцены для главного праздника выпускников. В этом году сцена увеличилась в полтора раза.

В этом году фестивалю «Алые паруса» исполняется 55 лет. Впервые его провели в Ленинграде в 1968 году. Традиция прервалась в 1979 году, а перерыв длился вплоть до 2005 года. Главную сцену лета возродили в 2005 году по инициативе Акционерного банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.