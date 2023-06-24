Хрусталев и Галич поприветствовали выпускников со сцены «Алых парусов»

Ведущие Дмитрий Хрусталев и Ида Галич вечером 24 июня поприветствовали выпускников со сцены «Алых парусов» в Санкт-Петербурге. Торжественную речь слушали тысячи ребят, которые собрались на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

«Наш праздник призван сделать этот самый важный день в жизни любого ученика ярким и незабываемым. Для этого у нас всё есть: белые ночи, мощное шоу, крутые артисты и, я не боюсь этого слова, блистательные ведущие», — отметил Хрусталев.

Предполагается, что на фестивале выступят одни из самых популярных среди молодежи звезд российской эстрады: Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнер выпускного 2023 года — рок-группа «Чайф».

Ранее в этот же день сообщалось, что выпускники школ из новых регионов России приехали на фестиваль «Алые паруса» в Санкт-Петербург. Как рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов, школьники увидели Северную столицу впервые и у них будет почти неделя для того, чтобы познакомиться с городом поближе.

20 июня корреспондент «Известий» Максим Облендер рассказал, что в Санкт-Петербурге продолжаются последние приготовления к грандиозному празднику выпускников «Алые паруса». Организаторы подготовили для гостей праздника немало сюрпризов.

30 мая сообщалось о завершении основного этапа проектирования сцены для главного праздника выпускников. В этом году сцена увеличилась в полтора раза.

В этом году фестивалю «Алые паруса» исполняется 55 лет. Впервые его провели в Ленинграде в 1968 году. Традиция прервалась в 1979 году, а перерыв длился вплоть до 2005 года. Главную сцену лета возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.