Реклама
Прямой эфир
Армия
Песков опроверг обсуждение кадровых перестановок в Минобороны
Общество
Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено
Мир
Путин и Лукашенко подтвердили особый характер союзных отношений
Армия
Сотрудники ЧВК «Вагнер» подпишут контракты с Минобороны
Общество
Песков сообщил об отъезде Пригожина в Белоруссию
Общество
Московским вузам рекомендовано перевести на дистант все мероприятия 26 июня
Общество
Губернатор Санкт-Петербурга дал старт «Алым парусам – 2023»
Общество
26 июня останется нерабочим днем в Москве
Происшествия
ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по поселку Широкая Балка в ДНР
Мир
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в России
Общество
Хрусталев и Галич поприветствовали выпускников со сцены «Алых парусов»
Интернет и технологии
Перебои в работе Telegram продолжаются в России
Общество
В Новоусманском районе Воронежской области сняли ограничения на передвижение авто
Сюжет:

Хрусталев и Галич поприветствовали выпускников со сцены «Алых парусов»

Ведущие Дмитрий Хрусталев и Ида Галич поприветствовали выпускников со сцены «Алых парусов»
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущие Дмитрий Хрусталев и Ида Галич вечером 24 июня поприветствовали выпускников со сцены «Алых парусов» в Санкт-Петербурге. Торжественную речь слушали тысячи ребят, которые собрались на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

«Наш праздник призван сделать этот самый важный день в жизни любого ученика ярким и незабываемым. Для этого у нас всё есть: белые ночи, мощное шоу, крутые артисты и, я не боюсь этого слова, блистательные ведущие», — отметил Хрусталев.

Предполагается, что на фестивале выступят одни из самых популярных среди молодежи звезд российской эстрады: Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнер выпускного 2023 года — рок-группа «Чайф».

Одни — на всех: школьники из новых регионов увидят «Алые паруса»
Чего ждать от главного выпускного страны

Ранее в этот же день сообщалось, что выпускники школ из новых регионов России приехали на фестиваль «Алые паруса» в Санкт-Петербург. Как рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов, школьники увидели Северную столицу впервые и у них будет почти неделя для того, чтобы познакомиться с городом поближе.

20 июня корреспондент «Известий» Максим Облендер рассказал, что в Санкт-Петербурге продолжаются последние приготовления к грандиозному празднику выпускников «Алые паруса». Организаторы подготовили для гостей праздника немало сюрпризов.

30 мая сообщалось о завершении основного этапа проектирования сцены для главного праздника выпускников. В этом году сцена увеличилась в полтора раза.

В этом году фестивалю «Алые паруса» исполняется 55 лет. Впервые его провели в Ленинграде в 1968 году. Традиция прервалась в 1979 году, а перерыв длился вплоть до 2005 года. Главную сцену лета возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023