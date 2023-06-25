На сцене «Алых парусов» выступил певец Gafur

Молодой исполнитель Gafur выступил на сцене «Алых парусов», сообщает 25 июня Пятый канал.

Отмечается, что он исполнил такие свои песни, как «Ты не моя», «ОК» и Lollipop.

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с приветственной речью на празднике «Алые паруса» и дал старт мероприятию.

Певица Юлианна Караулова выступила перед выпускниками на фестивале «Алые паруса». Она призвала молодых людей не бояться экспериментов, загадывать желания и «брать от этой жизни всё».

Также музыкальная группа The Hatters порадовала российскую молодежь своим выступлением на фестивале «Алые паруса». Артисты уже второй год подряд поздравляют выпускников в Санкт-Петербурге. По словам лидера The Hatters Юрия Музыченко, этот праздник теперь навсегда в его сердце.

Группа «Моя Мишель» на сцене «Алых парусов» спела композиции «Ветер меняет направление», «Пташка» и «Зима в сердце».

Выступление группы BURITO на фестивале выпускников «Алые паруса» в ночь на 25 июня началось с песни «Мама». Вокалист Игорь Бурнышев также исполнил главные хиты группы Sugar и «Океан». Под конец выступления на сцену вышли танцоры — баскетболисты, которые выполнили несколько зрелищных трюков с огромными мячами.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.