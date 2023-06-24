Губернатор Санкт-Петербурга дал старт «Алым парусам – 2023»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 24 июня выступил с приветственной речью на празднике «Алые паруса», сообщает Пятый канал.

«Ни у кого в мире нет такого праздника, как у нас в России! У нас самая романтичная набережная, самая красивая площадь. И сегодня все они — только ваши!» — обратился он к выпускникам.

Беглов поздравил тех выпускников, которые приехали в эту ночь в Санкт-Петербург из новых регионов России.

«Загадайте желание, и пусть оно сбудется. Дерзайте, любите, творите и побеждайте вместе с Россией!» — заключил Беглов, а затем по традиции ударил в рынду, дав тем самым старт мероприятию.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов сообщил, что выпускники школ из новых регионов России приехали на фестиваль «Алые паруса» в Санкт-Петербург.

В этом году фестивалю «Алые паруса» исполняется 55 лет. Впервые его провели в Ленинграде в 1968 году. Традиция прервалась в 1979 году, а перерыв длился вплоть до 2005 года. Главную сцену лета возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.