Галич и Хрусталев сфотографировались с выпускниками на «Алых парусах – 2023»

Ведущие «Алых парусов» Дмитрий Хрусталев и Ида Галич в ночь на 25 июня во время выступления группы «Моя Мишель» пообщались с выпускниками и сделали памятные фото, сообщает Пятый канал.

Пока блогер Ида Галич делала фото со зрителями, Хрусталев объяснял ребятам, как взять лучший ракурс.

Ранее в этот день губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с приветственной речью на празднике «Алые паруса» и дал старт мероприятию.

Дмитрий Хрусталев и Ида Галич поприветствовали выпускников со сцены «Алых парусов». Торжественную речь слушали тысячи ребят, которые собрались на Дворцовой площади.

Позже слово дали виновникам торжества — они воспользовались этой возможностью, чтобы поблагодарить своих учителей за поддержку в школьные годы.

Певица Юлианна Караулова выступила перед выпускниками на фестивале «Алые паруса». Она призвала молодых людей не бояться экспериментов, загадывать желания и «брать от этой жизни всё».

Также музыкальная группа The Hatters порадовала российскую молодежь своим выступлением на фестивале «Алые паруса». Артисты уже второй год подряд поздравляют выпускников в Санкт-Петербурге. По словам лидера The Hatters Юрия Музыченко, этот праздник теперь навсегда в его сердце.

Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов сообщил, что выпускники школ из новых регионов России приехали на фестиваль «Алые паруса» в Санкт-Петербург.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.