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Рамафоса указал на продолжение обсуждения Украины на саммите Россия — Африка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Обсуждение украинского конфликта продолжится на саммите Россия — Африка в июле. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 17 июня.

«Мы обсудили ряд вопросов, связанных с кризисом, и договорились продолжить обсуждение. В том числе мы можем продолжить обсуждение в ходе саммита Россия — Африка в июле, мы благодарим вас», — передает его слова пресс-служба Кремля.

Рамафоса поблагодарил Путина за принятие миссии африканских лидеров в Санкт-Петербурге. Он указал, что им было важно услышать российского лидера, благодаря чего они смогли «получить все подробные объяснения и понять ситуацию».

Он также предложил обсудить двустороннее сотрудничество между Россией и ЮАР, ряд вопросов, связанных с БРИКС и иными международными организациями в рамках саммита.

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О встречи Путина и Рамафоса стало известно ранее этим же днем. Президент ЮАР выразил Владимиру Путину благодарность за то, что тот провел встречу с африканской делегацией.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства и лидеры африканских стран выразили политическую волю дальше продолжать диалог. Переговоры с делегацией из стран Африки продолжались более трех часов.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам этих переговоров рассказал, что страны Африки проявили понимание истинных причин конфликта на Украине. Как указал дипломат, украинский кризис сложился в результате долгих лет гибридной войны Запада против России.

В частности, в ходе этой встречи Сирил Рамафоса сообщил, что предложение стран Африки по Украине строится на 10 элементах, среди них мирное разрешение конфликта, скорейшее начало переговоров, деэскалация, суверенность государств в соответствии с Уставом ООН, гарантии безопасности для каждой из сторон, исполнение зерновой сделки, гуманитарная поддержка пострадавших, обмен пленными и возвращение детей, «послевоенное восстановление», более тесное сотрудничество с африканскими странами.

Путин, в свою очередь, напомнил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, выступающими за мир. Он также подчеркнул, что приветствует подход лидеров стран Африки к урегулированию ситуации.

Последний очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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