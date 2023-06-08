Bloomberg узнало о намерении Турции взять на себя командование силами НАТО в Косово

Турция уже осенью текущего года может взять на себя командование международным контингентом НАТО Kosovo Force (KFOR) в Косово. Об этом 8 июня сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на данные от турецких чиновников.

«Турция, обладающая второй по численности армией в Организации Североатлантического договора после США, вероятно, в октябре возьмет на себя руководство миссией, известной как KFOR», — отмечает агентство.

Министерство обороны Турции в настоящее время пока воздерживается от комментариев, добавляет СМИ.

Ранее, 3 июня, в турецком военном ведомстве сообщили, что после обострения ситуации в Косово по просьбе командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе в качестве резервного подразделения был развернут батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады. Он был выделен силам альянса для Косово в качестве резервного подразделения.

На следующий день минобороны Турции сообщило, что страна приступила к развертыванию в Косово батальона сил спецназначения, о котором просили в НАТО. Отмечалось, что Турция внимательно следит за развитием событий на Балканах и призывает к сдержанности сторон и урегулированию недавних событий в Косово.

Ранее, 1 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что силы альянса в составе 700 военнослужащих выдвинулись в Косово. Он отметил, что это не означает отказа альянса от мирного урегулирования конфликта в регионе.

Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, где проживают преимущественно сербы. Бойцы косово-албанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в ряде районов, что привело к столкновениям.

29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованиями отзыва косово-албанских мэров и отвода косовской полиции. Вечером начались столкновения между протестующими и международными силами безопасности KFOR. В ходе беспорядков пострадали 52 серба и 41 боец контингента альянса.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал причиной эскалации решение правительства Косово силой получить доступ к муниципальным зданиям. Он призвал стороны немедленно взять на себя обязательство участвовать в диалоге при содействии ЕС «для нормализации отношений».

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.