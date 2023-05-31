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Госдеп назвал причину обострения ситуации в Косово

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Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj
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Решение правительства Косово силой получить доступ к муниципальным зданиям привело к резкой и неоправданной эскалации напряженности, заявил 30 мая госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы призываем все стороны предпринять немедленные действия по деэскалации напряженности. США осуждают вчерашнее неприемлемое насилие в отношении военнослужащих международных сил KFOR под руководством НАТО, сотрудников правоохранительных органов и журналистов», — сказано в его заявлении, размещенном на сайте Госдепа.

Блинкен призвал премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбина Курти вывести из окрестностей полицейские формирования и обеспечить мэрам осуществление «переходных обязанностей» из «альтернативных мест за пределами муниципальных зданий».

Американский госсекретарь порекомендовал также президенту Сербии Александру Вучичу снизить уровень готовности сербских вооруженных сил.

«И Косово, и Сербия должны немедленно взять на себя обязательство участвовать в диалоге при содействии ЕС для нормализации отношений», — заключил Блинкен.

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30 мая заявил президент Сербии в ходе встречи с послом России Александром Боцан-Харченко заявил, что безопасность сербов в Косово — обязательное условие для дальнейших переговоров с представителями временных учреждений в Приштине. По его словам, Сербия будет добиваться сохранения мира и стабильности в регионе.

Днем ранее, 29 мая, агентство ANSA со ссылкой на итальянское министерство обороны сообщило, что в ходе столкновений с протестующими сербами в Косово пострадали 14 граждан Италии из числа военных международных сил под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово, Kosovo Force (KFOR). Тогда же сообщалось о раненых военных KFOR из Венгрии и Молдавии.

Свыше 50 человек среди мирного населения получили травмы.

Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий.

Вучич назвал целью Приштины столкновение Сербии с НАТО. Он уверен, что «всё это организовано [премьером Косово] Альбином Курти».

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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