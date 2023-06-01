Столтенберг сообщил о выдвижении 700 военных НАТО в Косово

Силы НАТО в составе 700 военнослужащих уже выдвинулись в Косово, но это не означает отказа альянса от мирного урегулирования конфликта в регионе. Об этом заявил 1 июня генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, военные НАТО прибудут в Косово для поддержки сил альянса.

«Однако это не означает отказа от мирного урегулирования, НАТО полностью поддерживает переговоры [между Белградом и Приштиной] под эгидой Евросоюза», — сказал Столтенберг по прибытии в Осло на неформальную встречу глав МИД стран — членов организации.

Ранее в четверг посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил в интервью «Известиям», что деятельность контингента НАТО (KFOR) на территории Косово стала дополнительным фактором эскалации между Белградом и Приштиной.

План НАТО по отправке 700 военных в регион и, как следствие, увеличению контингента под эгидой альянса KFOR означает не что иное, как усиление присутствия альянса в крае, подчеркнул дипломат.

Накануне в постпредстве России при Евросоюзе заявили, что ЕС, выступив посредником у Белграда и Приштины, проигнорировал интересы сербов в Косово, что привело к новой напряженности.

Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, где проживают преимущественно сербы. Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в ряде районов, что привело к столкновениям.

29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованиями отзыва косовоалбанских мэров и отвода косовской полиции. Вечером начались столкновения между протестующими и международными силами безопасности KFOR.

В ходе беспорядков пострадали 52 серба и 41 боец контингента альянса.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.