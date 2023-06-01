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Посол РФ в Сербии назвал силы НАТО одним из факторов эскалации в Косово

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Фото: REUTERS/Fatos Bytyci
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Деятельность контингента НАТО (KFOR) на территории Косово стала дополнительным фактором эскалации между Белградом и Приштиной. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«В своем отношении к тем или иным аспектам ситуации в Косово мы ориентируемся в том числе на подход Белграда. Там подчеркивают, что KFOR нужен: это лучше, чем вакуум. С моей точки зрения — это вопрос спорный, можно вести дискуссию, потому что, например, в последние дни эти силы стали дополнительным фактором эскалации», — отметил он.

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При этом глава российской дипмиссии еще раз подчеркнул, что Москва учитывает позицию властей Сербии, а также то, что это международное присутствие — часть резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, которая остается основой урегулирования косовского вопроса.

Кроме того, Боцан-Харченко прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, о том, что Североатлантический альянс дополнительно направит в регион 700 военнослужащих, а также подготовит еще один батальон, назвав это «неадекватным ответом на происходящее».

«По сути, увеличение контингента KFOR означает не что иное как усиление НАТОвского присутствия в крае», — заключил российский дипломат.

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