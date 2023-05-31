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Мир
Постпредство России обвинило ЕС в игнорировании интересов сербов в Косово
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Постпредство России обвинило ЕС в игнорировании интересов сербов в Косово

Постпредство России: игнорирование ЕС интересов сербов в Косово привело к новой напряженности
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Фото: TASS/EPA/DJORDJE SAVIC
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Евросоюз (ЕС), выступив посредником у Белграда и Приштины, проигнорировал интересы сербов в Косово, что привело к новой напряженности. Об этом в среду, 31 мая, заявили в постпредстве России при ЕС.

«В ЕС, как обычно, полностью умолчали о генезисе нынешнего кризиса, вспыхнувшего отнюдь не на пустом месте, а в результате многолетней «работы» Запада, главные элементы которой — полное игнорирование интересов сербского населения, проживающего на севере края, безоговорочное потакание краевым так называемым «властям», пренебрежение Брюссельскими соглашениями 2013 года, предусматривающими создание Сообщества сербских муниципалитетов», — сказали в российском постпредстве «РИА Новости».

Днем ранее президент Сербии в ходе встречи с послом России Александром Боцан-Харченко заявил, что безопасность сербов в Косово — обязательное условие для дальнейших переговоров с представителями временных учреждений в Приштине. По его словам, Сербия будет добиваться сохранения мира и стабильности в регионе.

В это же время госсекретарь США Энтони Блинкен назвал причиной эскалации решение правительства Косово силой получить доступ к муниципальным зданиям. Он призвал стороны немедленно взять на себя обязательство участвовать в диалоге при содействии ЕС «для нормализации отношений».

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Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, где проживают преимущественно сербы. Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в ряде районов, что привело к столкновениям.

29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованиями отзыва косовоалбанских мэров и отвода косовской полиции. Вечером того же дня начались столкновения между протестующими и международными силами безопасности под эгидой НАТО KFOR. В ходе столкновения пострадали 52 серба и 41 боец контингента альянса.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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