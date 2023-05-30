Вучич назвал условие для переговоров с Приштиной

Безопасность сербов в Косово — обязательное условие для дальнейших переговоров с представителями временных учреждений в Приштине. Об этом 30 мая заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с послом России Александром Боцан-Харченко.

По его словам, Сербия будет добиваться сохранения мира и стабильности в регионе. Белград требует немедленного принятия мер, гарантирующих безопасность мирного населения.

Вучич подчеркнул, что Белград будет настаивать на мире, несмотря на самое грубое нарушение всех международных договоренностей, отметил телеканал RTS.

На своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) Вучич также добавил, что проинформировал Боцан-Харченко об эскалации насилия и жестокой дискриминации в отношении сербов в Косово и Метохии.

Ранее во вторник сербский лидер отметил, что встретился с послами «Квинты» (США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии) и главой постоянной делегации Евросоюза (ЕС) в Сербии и призвал их повлиять на Приштину по вопросу отзыва албанских мэров. Также Вучич призвал отвести полицейский спецназ с севера края.

Днем ранее, 29 мая, агентство ANSA со ссылкой на итальянское министерство обороны сообщило, что в ходе столкновений с протестующими сербами в Косово пострадали 14 граждан Италии из числа военных международных сил под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово, Kosovo Force (KFOR). Тогда же сообщалось о раненых военных KFOR из Венгрии и Молдавии.

Свыше 50 человек среди мирного населения получили травмы.

Ранее в тот же день, примерно в 17:00 (18:00 мск), представители KFOR атаковали сербов на севере Косово. В населенном пункте Звечан были слышны стрельба и звуки ударных бомб. Также был использован слезоточивый газ.

Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий.

Вучич назвал целью Приштины столкновение Сербии с НАТО. Он уверен, что «всё это организовано [премьером Косово] Альбином Курти».

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.